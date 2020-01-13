Akdağ'da mahşeri kalabalık

13.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:09

Karadeniz'in en önemli kış turizm merkezilerinden biri olan 'Akdağ Yaz ve Kış Sporları Merkezi'nde hafta sonu mahşeri kalabalık vardı.



Akdağ Kayak Merkezi hafta sonu adeta dolup taştı. Yerli ve yabancı turistler sabah saatlerinden itibaren tesise akın etti. Çevre illerden turlarla ve özel araçlarla gelen vatandaşlar, tesisi tıklım tıklım doldurdu. Bütün park yerleri araçlarla doldu, zaman zaman trafik aksadı, maddi hasarlı kazalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda sürekli kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Tesisi dolduran vatandaşlar bol bol kayak yaparak karın keyfini çıkardı.



Kayak tesisinde bulunan telesiyej, dondurucu soğuğa ve sise rağmen yoğun ilgi gördü. Telesiyeje binmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Telesiyejle 1770 rakımlı zirveye çıkan kayakseverler, keyifli anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı altında eğlenen vatandaşlar, kızaklar ve kayak takımları ile saatlerce kayak yaptı.



Tesisin müdavimleri arasında yer alan kayak tutkunları ise bazı taleplerde bulundu. Ahmet Ardanuç ve Faris Carus isimli kayakseverler, telesiyeje kabin yapılmasını ve eğer teknik olarak mümkünse biraz daha hızlandırılmasını talep ettiler.



Ladik Akdağ Kayak Merkezi



Orta Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Akdağ Yaz ve Kış Sporları Merkezi, Samsun şehir merkezine 84, Samsun-Ankara yoluna 24, Ladik merkeze ise 7 kilometre uzaklıkta. Pist uzunluğu bin 400, telesiyej uzunluğu bin 360 metre olan tesiste 1500-1770 rakım aralığında kayak yapılabiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA