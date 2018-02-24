Akdağ: "(Çocuk İstismarı Düzenlemesi) 10 Gün İçerisinde Gerekli Kanuni Değişiklikleri İçeren Paketi...
- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın konuşması ERZURUM - Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(Çocuk istismarı düzenlemesi) 10 gün içerisinde gerekli kanuni değişiklikleri içeren paketi Meclis'e sunacağız."dedi.
- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın konuşması ERZURUM - Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(Çocuk istismarı düzenlemesi) 10 gün içerisinde gerekli kanuni değişiklikleri içeren paketi Meclis'e sunacağız."dedi