Akdağ: "(Çocuk İstismarı Düzenlemesi) 10 Gün İçerisinde Gerekli Kanuni Değişiklikleri İçeren Paketi...
AFRİN HAREKATI'NDA 37. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Akdağ: "(Çocuk İstismarı Düzenlemesi) 10 Gün İçerisinde Gerekli Kanuni Değişiklikleri İçeren Paketi...

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın konuşması ERZURUM - Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(Çocuk istismarı düzenlemesi) 10 gün içerisinde gerekli kanuni değişiklikleri içeren paketi Meclis'e sunacağız."dedi.

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın konuşması ERZURUM - Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(Çocuk istismarı düzenlemesi) 10 gün içerisinde gerekli kanuni değişiklikleri içeren paketi Meclis'e sunacağız."dedi

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