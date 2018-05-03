Akdağ, AK Parti'den Erzurum Milletvekili Aday Adayı Oldu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Erzurum'dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın da aralarında bulunduğu 140 kişinin milletvekili aday adaylığı için partilerine müracaat ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin bölgesindeki ağır şartlar ve ülkenin yeni sisteme evrilmesinden dolayı eski sistemle yeni sistem arasındaki geçişi hızlandırmak amacıyla erken seçim kararı alındığını aktaran Öz, "Erken seçim kararı partimizde büyük ölçüde heyecana sebep oldu. 16 yıldır iktidarda olan bir partiye ülke geneli ve şehrimizde inanılmaz teveccüh oldu. Bu vesileyle İl Başkanlığımıza milletvekilliği aday adaylığı için 140 kişi müracaat etti." dedi.

Başbakan Yarımcısı Akdağ'ın da AK Parti Erzurum İl Başkanlığına AK Parti Erzurum milletvekili aday adaylığı müracaatında bulunduğunu vurgulayan Öz, şunları söyledi:

"Adaylarımızın 12'si serbest meslek, 16'sı avukat, 6'sı emekli, 34'ü iş adamı, 2'si ev hanımı, 13'ü mühendis, 3'ü mali müşavir, 7'si işçi, 5'i öğrenci, 10'u öğretmen, 7'si akademisyen, 7'si doktor, bir muhtar, 3'ü gazeteci yazar, 5'i memur ve 4'ü de bürokrat. Adaylarımızdan yaklaşık 10'u 18-25 yaşlarında, birisi 18 yaşında. Adaylarımızdan 20'si bayan. Hakikaten partimize kısa zamanda büyük teveccüh vardı. İnşallah seçimlerde bu teveccühün sandığa yansımasını yaşayacağız. "

Öz, konuşmaların ardından basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.