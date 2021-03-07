Akdağ'a rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akdağ'a rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı

07.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:54
Akdağ'a rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı, tesis bomboş kaldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı, tesis bomboş kaldı.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "7 Mart 2021 Pazar günü Ladik Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde yapılan denetimlerde; tesislere rezervasyonu olmayan hiçbir aracın alınmadığı ve rezervasyonu olan iki aracın haricindeki 3 aracın geri çevrildiği, ziyaretçi yoğunluğunun olmadığı tespit edilmiştir. Kısıtlama ve tedbirlere gönüllü olarak da destek verildiğinin somut bir örneği olan bu hassasiyetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bu mücadelede başarıyı yakalayabilmemizin ancak sizlerin gayret ve desteklerinizle mümkün olacağını bir kez daha belirtiyoruz" denildi. - SAMSUN

Akdağ'a rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı
Akdağ'a rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdağ'a rezervasyonu olmayan araçlar alınmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:53:37. #1.14#
title