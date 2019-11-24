Akciğerine pıhtı atan doktor, riskli ameliyatla sağlığına kavuştu

24.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:53

ZONGULDAK'ta beyin kanaması geçiren ve ardından akciğerindeki atardamarı pıhtı ile tıkanan Dr. Abdullah Kazım Arı, çok nadir yapılan bir yöntemle sağlığına kavuştu.

Bartın'da aile sağlığı merkezinde doktor olarak görev yapan Abdullah Kazım Arı, evinde aniden fenalaştı. Acil olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Arı'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Dr. Arı, ameliyata alındı. Meslektaşlarının müdahalesiyle hayata tutunan Dr. Arı'nın tedavisi sürdüğü sırada akciğerindeki atardamar pıhtı oluşması nedeniyle tıkandı. Dr. Arı'ya ağır bir ameliyat geçirmesi nedeniyle ilaç tedavisi uygulanamadı. Hastanın nefes darlığının artması ve genel durumunun bozulması üzerine, pıhtının açılması için çok nadir yapılan 'Pulmoner embolektomi' denilen yöntemle ameliyata alındı. Doç. Dr. Ahmet Avcı ve Dr. Mustafa Umut Somuncu yönetiminde koroner anjiyo laboratuvarında akciğer damar içi pıhtıya müdahale edildi. Pıhtıyı küçük parçalara ayıran doktorlar, akciğer damarının temizlenerek açılmasını sağladı. Hasta ikinci kez geçirdiği ameliyatla sağlığına yeniden kavuştu.

MESLEKTAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİServiste tedavisi devam eden Dr. Arı, meslektaşlarının müdahaleleri sonucu hayatta olduğunu söyledi. İki ciddi ameliyat geçirdiğini ifade eden Dr. Arı, "Allah'a şükürler olsun buradayım. Bir anda rahatsızlık yaşadık. Değerlendirmeler de muayene esnasında sağ olsun doktorumuz müdahale etti. Kısa sürede ameliyat gerçekleştirildi. Yatış, kalkış, muayenelerdi derken, Allah'a şükür bu zamana geldik. Bundan sonra da daha düzgün bir şekilde kontrollerimiz yapılacak. Hepsinden Allah razı olsun teşekkür ediyorum" dedi.

Ameliyatı yapan Doç Dr. Ahmet Avcı ise hastanın geçirdiği ilk ciddi ameliyatın ardından ikinci kez riskli bir ameliyat geçirdiğini anlatarak, "Hastamız beyin kanaması nedeni ile beyin cerrahisinde tedavi görürken, akciğerlerine pıhtı atarak sağ akciğer damarının tamamen tıkandığını gördük. Beyin kanaması geçirdiği için kan sulandırıcı ilaçları, pıhtıyı eritici ilaçları veremedik. Bizde bunun üzerine acil olarak genel durumu bozulan hastamızın katater laboratuvarına aldık, önce tıkalı damarı görüntüledik. Görüntüledikten sonra kataterlerimizle bizzat pıhtı olan yerin içine girerek pıhtıyı parçalamaya çalıştık. Parçayı daha küçük parçalara ayırdık ve aspirasyon dediğimiz çekme tekniği ile bir kısım pıhtıyı da geri almaya çalıştık. Daha sonrasında pıhtının içerisine düşük dozda kan sulandırıcı pıhtı eritici ilacımızı verdik. Bu şekilde hastanın hayata yeniden tutunmasına katkıda bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA