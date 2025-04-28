Akciğerlerin kendini yenileme yeteneği hakkında bilimsel araştırmalar devam ediyor. Akciğerlerin hasar gördüğünde veya hastalandığında kendini yenileyip yenileyemeyeceği konusu, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Peki, akciğer kendini yeniler mi?

AKCİĞER KENDİNİ YENİLER Mİ?

Akciğer kendini sınırlı olarak yenileyebilen bir organdır ve birçok durumda kendini yenilemeyi başarır. Ancak akciğer kanseri gibi akciğer dokusunda ciddi hasara sebep olan hastalıklarda akciğerin kendini yenilemesi de zorlaşır. Erken evrelerde akciğer dokularını kendini kısmen yenileyebilir.

AKCİĞER NE KADAR SÜREDE KENDİNİ YENİLER?

Sigarayı bıraktığınızda akciğeriniz kendi kendini yenilemeye başlar. Bu durum kişiden kişiye değişse de yaklaşık 10 yıldır tek kötü alışkanlığı sigara olan, sağlıklı bir beslenme ve düzenli hayat tarzını benimsemiş 30-35 yaşındaki bir kişi sigarayı bıraktığında akciğerinin kendini yenileme süreci yaklaşık 6 aydır