Akciğer kanserinde öksürük ve nefes darlığına dikkat



KONYA - Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülfem Yıldırım ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler akciğer kanseri hakkında bilgi verdi.

Akciğer kanserin ve nefes borusunda bulunan bazı hücrelerin kontrolsüz ve aşırı çoğalmasından dolayı oluşan kötü huylu tümör olduğunu belirten, Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülfem Yıldırım, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi. En sık olarak sigaranın bu kansere sebep olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülfem Yıldırım, "Akciğer kanserinin risk grubuna baktığımızda en sık olarak başta tütün kullanımı gelmektedir. Pipo, puro, sigara kullanımı nargile kullanımı en sık nedenler arasındadır. Yine bunun yanında pasif sigara dumanına maruz kalanlarda da sigara içmeyenlere oranla yüzde 24 oranında daha fazla kanser görülmektedir. Yine sigara içmeyenlerde de akciğer kanseri görülüyor bunun sebebi olarak da bazı insanların genlerindeki akciğer kanserine yatkınlık olduğu ve ailede yatkınlık olduğu görülmektedir. Sigaradan sonra en sık nedenlerden biri doğadan topraktan doğal olarak yayılan radyoaktif madde olan radon gazıdır. Bunun dışında asbeste maruziyetle beraber sigara öyküsü olursa hastalarda akciğer kanseri riski artmaktadır. Yine KOAH gibi yapısal akciğer hastalıklarında geçirilmiş tüberküloz gibi sekel akciğer hastalığı olanlarda da akciğer kanseri gelişme riski mevcuttur" şeklinde konuştu.

"Geçmeyen öksürük ve nefes darlığına dikkat"

Akciğer kanseri tanısı koyarken hastaların şikayetlerinden yola çıkılması gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülfem Yıldırım, "Eğer hastalarda geçmeyen öksürük geçmeyen nefes darlığı halsizlik kilo kaybı ağızdan kan tükürme şikayeti ve aile öyküsü varsa bu hastalardan mutlaka bu hastalardan şüphelenmemiz lazım. Bu tür hastalarda muayenelerde normal bulgularda elde edebiliriz eğer ileri bir akciğer kanseri ise boyunda şişlik uyuşma göz kapağında düşme bazı değişik bulgularda muayenede dikkat etmemiz gereken bulgular arasında" dedi.

"Kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşım önemli"

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler ise, "Konumuz akciğer kanserleri ve dünyada fazla görülen ve en fazla kayıplara sebebiyet veren kanser türü. Dolayısıyla herkesin merakını uyandırıyor. Bunun tedavisi nedir, nasıldır? Ne yapmak lazım? Son yıllarda onkolojik tedavilerde adet olduğu üzere multidisipliner yaklaşım önemlidir. Yani burada göğüs hastalıkları uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı, tıbbi onkoloji uzmanı, radyasyon onkolojisi uzmanının birlikte multidisipliner karar verdiği bir tedavi şeklinden bahsediyoruz. Yani eskiden olduğu gibi tek bir hekimin tedavisinden söz etmiyoruz burada yeri geldiği zaman cerrahi yöntemler, yeri geldiği zaman radyasyon onkoloji yöntemler yani radyoterapi sistemik tedaviden faydalanmak suretiyle akciğer kanseri hastalarının tedavisi planlanmaktadır" şeklinde konuştu.