"Akciğer kanseri kadınlarda daha sık görülüyor"

23.10.2019 12:38

Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, akciğer kanserinin kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtti.

Özyurtkan, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Genel olarak bakıldığında küçük hücreli kanser ve küçük hücreli dışı kanserler olarak ikiye ayrılır. İlk grup daha ziyade vücuda sıklıkla yayılan grup olduğu için hastanın operasyon şansı yok denecek kadar azdır, bu grupta ideal tedavi kemoterapi ve radyoterapidir. Fakat ikinci grupta, özellikler erken evrede yakalanan kanserde cerrahi tedavi mümkündür ve başarıyla uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu belirten Özyurtkan, Türkiye'de sigara kullanımının oldukça yaygın olduğu göz önüne alındığında akciğer kanseri oranında artış görüldüğünü aktardı. Özyurtkan, sağlık verilerine ve raporlara göre, özellikle kadınlarda sigara kullanımında artışın mevcut olduğunu, bu yüzden de Türkiye'de kadınlarda akciğer kanserinde artışın daha sık görüldüğünü dile getirdi.

-Rutin Akciğer Taramaları Yapılmalı

25 yıl önce akciğer kanserinin her 11 erkeğe karşılık 1 kadında görüldüğünü belirten Özyurtkan, şunları kaydetti:

" Ancak günümüzde her 2 erkeğe karşın 1 kadında akciğer kanseri gelişmektedir. Bu kötü durum ülkemiz haricinde dünyada da önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2030 yılına kadar kadınlarda akciğer kanserine bağlı ölümlerde yüzde 43 artış olacağı öngörüsü vardır. Akciğer kanserinden korunmak için özellikle sigara bırakılmalıdır. Ayrıca rutin akciğer taramaları yapılmalı ve nodül (3cm'den küçük lezyon) döneminde yani erken dönemde yakalanan akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisi ivedilikle uygulanmalıdır. İlk evrede yakalanan ve cerrahi olarak tedavisi verilen akciğer kanserli hastalarda yaşam beklentisi yüzde 85-90 seviyelerine kadar ulaşabilmektedir."

Kaynak: AA