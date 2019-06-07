Akciğer kanseri İlhan Okçu ilacını alabilmek için evini sattı: Beni ölüme terk ettiler

İstanbul Maltepe'de yaşayan 68 yaşındaki işçi emeklisi İlhan Okçu, 3 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyor. 3 yıldır akciğer kanseri hastalarının kullandığı Keytruda'ya ihtiyacı olan Okçu, ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığı için evini ve dükkanını satmak zorunda kaldığını söyledi.

Yaklaşık 30 bin lira değerinde olan ilacı her 21 günde bir kullanmak zorunda olan İlhan Okçu, bugüne kadar ilaca 510 bin lira para ödediğini belirtti. İlacın Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınması için SGK'ya dava açan İlhan Okçu şöyle konuştu: "Son iki senedir dava devam ediyor. Dava devam ettikçe maddi sıkıntılar çetin bir hale geliyor. İlacı alamayacak duruma geldim. Ancak davayı kazanırsam, devlet ilacı geri ödeme kapsamına alırsa yaşamaya devam edeceğim." Euronews.com'da Görüntüle