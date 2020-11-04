Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı

Osmaniye Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin ortaya çıkmasının ilk nedeninin sigara olduğunu belirtti.