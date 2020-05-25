Akciğer hastası, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı Samsun'da solunum sıkıntısı yaşayan akciğer hastası ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da solunum sıkıntısı yaşayan akciğer hastası ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden akciğer hastası Aydın D. (45) solunum sıkıntısı yaşayınca Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Aydın D. ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA