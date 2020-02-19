19.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:55

Ege Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Dr. Doğanay, "Akciğer hastalarına umut verici yeni bir medikal görüntüleme tekniği Türkiye'de ilk defa Ege Üniversitesi Hastanesine kazandırılıyor. TÜBİTAK 2232 projesi kapsamında Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleri ile bu çalışmalar hız kazanıyor. Bu çalışma kapsamında piyasa değerleri 250 bin TL ve 1 milyon TL olan medikal cihaz ve yazılımlar geliştirilecek ve daha sonra, akciğer hastalıklarının erken teşhis, tanısında ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılacak" dedi.

Ege Üniversitesi EGE-MATAL Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa EGE- MATAL Müdürü Prof. Dr. Suna Timur, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansı Oxford Üniversitesinden ayrılarak TÜBİTAK'ın Tersine Beyin Göçü Programı ile Ege Üniversitesine dönüş yapan Dr. Özkan Doğanay verdi.

Konferansta konuşan Dr. Doğanay, "Ülkemizde maalesef her üç kişiden birini etkileyen astım, KOAH, akciğer kanseri gibi hastalıklarının ülke ekonomisine oluşturduğu mali yükün yıllık 25 milyar TL ve 75 milyon iş ve okul günü kaybı olduğu tahmin edilmektedir. Bu akciğer hastalıklarının ekonomik ve sosyal yükünün azaltılması ancak modern erken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir" diye konuştu.

AKCİĞER HASTALARINA UMUT VERİCİ YENİ BİR MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ

Ülkemizde son yıllarda başlatılan fen, mühendislik ve medikal teknolojilerinde başlayan araştırma ve geliştirme atılıma bir yenisinin de Ege Üniversitesinden geldiğini belirten Dr. Doğanay, "Akciğer hastalarına umut verici yeni bir medikal görüntüleme tekniği Türkiye'de ilk defa Ege Üniversitesi ve Hastanesine kazandırılıyor. TÜBİTAK 2232 projesi kapsamında Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleri ile bu çalışmalar hız kazanıyor. Bu çalışma kapsamında piyasa değerleri 250 bin TL ve 1 milyon TL olan medikal cihaz ve yazılımlar geliştirilecek ve daha sonra, akciğer hastalıklarının erken teşhis, tanısında ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılacak. Bu cihazlar ve yazılımlar klinik manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi cihazlara entegre edilebilecek. Yapay zekâ ve görüntü işleme algoritmalarının da geliştirileceği daha geniş platformlara akıtılarak gelişecek. Bu yolla Türkiye'nin medikal alanlarda dışa bağımlılığı yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile azaltılmış olacak. Buna ek olarak proje kapsamında doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde öğrenciler yetiştirilecek" dedi.

Çalışma grubunda çok değerli bilim insanları olduğunu ifade eden Dr. Doğanay, "Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışan dünyaca ünlü akciğer hastalıkları uzmanları Prof. Dr.Tuncay Göksel, göğüs cerrahı Prof. Kutsal Turhan ve uzman radyolog Prof. Recep Savaş' ta çalışmaların klinik test ve denemelerine destek verecekler. İleriki aşamalarda geliştirilen iş birlikleri ile akciğer solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseri gibi hastalıkların tedavisi için geliştirilen yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin etkinliği de ölçülebilecek. Başarılı olması durumunda, bu çalışmaların akciğer hastalıklarının oluşturduğu ekonomik ve sosyolojik etkilerin azaltılmasında büyük rol oynayacağı beklenmektedir. Araştırmada yer almak isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve diğer araştırmacılar, hpxmri@gmail.com email adresinden bizimle iletişime geçebilirler" diye konuştu.

Konferansta geleneksel manyetik rezonans görüntülemede zor olan akciğerlerin görüntülenmesine yardımcı olan hiperpolarize Xenon-129 gazı gibi yeni kontrast ajanlarının geliştirilmesine yönelik bilgiler verildi. Dr. Doğanay,KOAH ve astım gibi yaygın akciğer hastalıklarının erken tanı ve teşhisi için umut veren kontrast ajanı olan Xenon-129 gazının manyetik rezonanstaki kullanımı, onkoloji ve radyolojideki kullanım alanları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik sonunda EGE- MATAL Müdürü Prof. Dr. Suna Timur, Dr. Doğanay'a "Teşekkür Belgesi" verdi.

Kaynak: Bültenler