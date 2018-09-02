Akçay Barajında Sona Doğru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı olarak Pamukova'nın Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı, yıl sonunda su tutmaya başlayacak.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, 140 milyonluk yatırım ile Sapanca Gölü'ne önemli bir alternatif oluşturacaklarını kaydetti.

Rüstem Keleş, ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve hedeflerinin yılsonunda barajda su tutmaya başlamak olduğunu dile getirerek, Akçay Barajı'nın yerel idare tarafından hayata geçirilen ilk baraj projesi olduğunu anlattı.

Sakarya'nın gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için alternatif kaynak oluşturduklarını Keleş, şöyle devam etti:

"Yapımı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen Ballıkaya Barajı'nda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bizler hizmet üretirken çevreyle uyumlu, şehrimize fayda sağlayabilecek tüm imkanları değerlendiriyoruz. Yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Sakarya Nehri üzerinde ADASU HES'i devreye almıştık. Akyazı'da Keremali HES için çalışmalarımız başladı. Akçay Barajına 3 yeni HES inşa ederek yılda 45 milyon kilovat elektrik üretmeyi hedefliyoruz. HES binalarında çalışmalar sürüyor. 40 milyon metreküp hacme sahip olacak Akçay Barajı'nda inşallah yıl sonunda su tutmaya başlayacağız."

Keleş, SASKİ tarafından İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas'ta inşa edilecek HES binalarının kazı ve temel çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İkramiye Mahallesi'nde HES kapsamında eski köprünün yerine 19 metrelik bir köprü kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Akçay Barajı isale hattına su almak için Memnuniye ve Fevziye Mahalleleri arasında Akçay Deresi üzerinde bir su alma yapısı inşa ediyoruz. Su sızdırmazlığını sağlayarak mukavemet kazandırmak için baraj gövdesinin ön yüzüne de beton atacağız. İsale hattında kalan kısımların imalatı kısa süre içerisinde başlayacak. İnşallah bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak Akçay Barajı'nı uzun yıllar için şehrimizin hizmetine sunacağız."