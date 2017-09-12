Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2016 yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Akçasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi" çalışmaları başladı.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun güzel ve önemli bölgelerinden birisi olan Akçasu bölgesini kısa sürede turizme kazandırmayı istediklerini söyledi.



Dere tabanının temizlenmesiyle çalışmalara başlandığını ifade eden Kaymakam Ürkmezer, şöyle konuştu:



"Buradaki dere tabanı temizlenerek taş döşeme işlemi gerçekleştirilecek. Daha sonra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlanacak. Dere üzerinde mevcut olan köprülerin asıllarına zarar vermeden restorasyonları da yapılacak. Yani kısaca Akçasu Mahallemiz Safranbolu'muzun turizmine hem katkı sağlayacak hem de görüntü olarak çok daha güzel bir duruma gelecek."



Ürkmezer, hali hazırda burada bulunan tarihi dokuyu zaten ziyaret eden turistlerin olduğunu ancak, projenin tamamlanmasının ardından çok daha fazla yerli ve yabancı misafirin burayı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.