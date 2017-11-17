Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Akçaray Tramvay" projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tramvay hattının İzmit Okullar Bölgesi olan Plajyolu'na kadar uzatılacağını belirtildi.



Tramvay projesiyle şehir içindeki trafiği azaltmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Akçaray Tramvay hattının 2.2 kilometrelik 2'nci etap ihalesi 7 Aralık 2017'de gerçekleştirilecek. Seka Devlet Hastanesi'nden başlayıp Plajyolu'na kadar ulaşacak olan Akçaray Tramvay hattının 2'nci etabıyla İzmit Okullar Bölgesinin merkez ile ulaşımı kolaylaşacak." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, çalışmalar hakkında şu bilgilere yer verildi:



"Bin 600 metre Seka Devlet Hastanesi, Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek. Akçaray Tramvay hattı 2'nci etapla 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 kilometre uzunluğundaki 2'nci etap istasyonları Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına, 5 kilometrelik 2'nci etap tramvay hattı eklenecek. Tramvay hattının uzatılmasıyla 6 yeni tramvay aracı alınacak. Akçaray, 17 Haziran'da 2017'de hizmete girmişti. Tramvay hattı, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Seka Park arasındaki yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta çift yönlü sefer yapıyor. Güzergah boyunca 4'ü ortada ve 7'si yanda olmak üzere 11 peron bulunuyor."