Akçaray rekor tazeledi

22.09.2019 15:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray, bir günde 50 bin 426 yolcu taşıyarak rekor tazeledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesi yürütülen Akçaray tramvayı, günde 50 bin 436 yolcu taşıyarak rekor tazeledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray tramvayları, tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. İlk günden itibaren hedeflenen rakamların üzerinde yolcu taşımayı başaran Akçaray, bir günde 50 bin 436 yolcu taşıyarak rekorlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı.



2. etabın açılmasıyla birlikte hizmet çıtasını daha üst seviyelere çeken güvenli ulaşım aracı Akçaray, vatandaşlara 06.00 -24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Otogar - Eğitim Kampüsü istikametinde İzmit'in bir ucundan diğer ucuna vatandaşları hızlı, güvenli ve konforlu olarak götüren tramvaylar Kocaeli halkı tarafından tercih ediliyor. Yapılan bu hizmetin yerinde olduğu vatandaşlar tarafından gelen olumlu geri dönüşler ve kırılan yeni rekorlarla birlikte kanıtlanmış oluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA