Akçaray'ın yıllık bakımı yapıldı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Akçaray tramvayının yıllık bakımları titizlikle yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Akçaray tramvayının yıllık bakımları titizlikle yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Akçaray'ın yıllık bakımları yapıldı. Deneyimli ustalar tarafından kontrolleri yapılan tramvayların, polen filtresi değişimi, teker tornası, klima petekleri yıkanması, kumlama, yağlama, pantoğraf, akü, araç içi, alt ve üst değişim ve yoklaması tamamlandı.

Akçaray tramvaylarının düzenli olarak yapılan bakımlarının yanı sıra bu kez ağır bakım olarak adlandırılan bakım da yapıldı. Yapılan kontrol ve bakımlar sayesinde vatandaşlar güvenli yolculuğa devam edebilecek. Ayrıca UlaşımPark, EN 13816 kalite belgesinde taahhütte bulunduğu seferleri eksiksiz ve dakikasında yerine getirilmesi için gerçekleştirilen bu bakımlar son derece önem taşıyor.

Öte yandan tüm tramvaylarda bulunan Uv Filtre teknolojisi ile yolcuların güvenli ve sağlıklı seyahat etmesi için araç içerisinde bulunan mikroorganizmaları yok ederek olası salgın etkileşiminin önüne geçilmiş oluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA