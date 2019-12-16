Akçaray'ın Kuruçeşme uzatma hattıyla ilgili ön proje çalışmaları tamamlandı

16.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:20

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Akçaray'ın Kuruçeşme uzatma hattıyla ilgili ön proje çalışmalarının tamamladığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, geçen ay Plajyolu kesimi hizmete giren Akçaray hattının Kuruçeşme'ye uzatılması çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi.

Konuya ilişkin Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu ve yetkililerden bilgi aldığı belirtilen açıklamada, "Kocaelilerin yoğun ilgi gösterdiği Akçaray'ın Kuruçeşme uzatma hattı, hizmete giren Plajyolu istasyonundan başlayarak Kuruçeşme meydanda sonlanacak. 870 metre uzunluğunda ve bir istasyona sahip olacak uzatma hattı, D-100 kara yolu üzerinden köprü ile geçecek ve sonrasında hemzemin olarak hizmet verecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Kuruçeşme uzatma hattıyla ilgili ön proje çalışmalarının tamamladığını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında jeolojik ve jeoteknik işler için sondaj çalışmalarının yapıldığı bilgisini veren Büyükakın, şöyle devam etti:

"Yaya sirkülasyonu ve lastik tekerlekli araçların trafik etkisi için simülasyonlar da gerçekleştirdik. Tramvay hattı ile ilgili plan, profil, altyapı ve üstyapı, tramvay köprüsü ön projeleri tamamlayarak Karayolları Genel Müdürlüğünden onayları da aldık. Uzatma hattı projelerinin yeni yılın ilk aylarında tamamlanmasının ardından yapım işleri için gerekli çalışmaları başlatacağız."

Büyükşehir Belediyesi olarak doğrudan insan hayatına dokunan projelerle Kocaelilerin hizmetinde olduklarını vurgulayan Büyükakın, "Bir taraftan insanımızın gönlüne girerken diğer bir taraftan da hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz. Mutlu Şehir hedefiyle halkımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri yapmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de uzatacağımız bu Akçaray hattıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA