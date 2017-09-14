Akçaray'da Deray Tatbikatı yapıldı

Önceki gün Akçaray tramvay hattında görevli teknik personelin katıldığı raydan çıkma (deray) tatbikatı yapıldı. Vatmanların, teknik personelin ve kontrol merkezi dahil hiçbir ekibe bilgi verilmeden yapılan tatbikat, tamamen gerçeğe yakın bir senaryo ile gerçekleştirildi. Senaryo gereği raydan çıkarılan tramvay aracı, olay yerine gelen teknik ekip tarafından başarılı bir şekilde rayına koyuldu.

EN UZAK NOKTAYA 11 DAKİKADA MÜDAHALE

Tatbikatta senaryo gereği tramvay aracı raydan çıkarıldı ve telsizlerden kontrol merkezine acil müdahale anonsu geçildi. Kontrol merkezine anons yapıldıktan sonra tatbikat sorumlusu kronometresini başlatarak ekibin olay yerine gelmesini bekledi. Olay, kontrol merkezine bildirilmesinden sonra teknik ekip 11 dakikada olay yerine gelerek çalışmalarına başladı.

TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI

Tramvay aracının raydan çıkması (deray) durumunda teknik ekiplerin olaya ne müdahale etme sürecini test etmek amacı ile gerçekleştirilen tatbikata 15 personel yer aldı. Daha önce, gece ve gündüz olmak üzere iki kez tatbikat gerçekleştirilmişti. İşletmenin devreye alınıp yolcu taşımacılığının başlamasından sonra yapılan bu üçüncü tatbikatta teknik ekipler otogar bölgesinde bulunan hizmet binasından ilk yardım aracı ile olay yerine intikal ettiler. Raydan çıkan tramvay aracına ilk yardım aracı ve iki adet deray aracı ile müdahale edildi.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Akçaray'ın Sekapark'taki istasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, kontrol merkezi ve teknik ekipteki hiç kimse önceden bilgilendirilmedi. Sekapark bölgesindeki durakta araç raydan çıkarıldı. Daha sonra olay kontrol merkezine ulaştığı andan itibaren teknik ekip müdahale etmek için olay yerine hareket etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından öncelikle gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekipler iki adet deray aracı ve diğer ekipmanlar ile raydan çıkmış olan tramvay aracını tekrar rayına koydular. Zamanında yapılan müdahale sayesinde seferler aksamadan ve yolcular mağdur edilmeden sorun giderildi.