Akçaray bayrama hazır

09.08.2019 12:53

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvayı bayrama hazır.

Akçaray tramvayına UlaşımPark tarafından bayrama ek önlemler alındı. Bayramda olası oluşabilecek yoğunluğa karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ön hazırlıklar tamamlandı. Bayram öncesi bir araya gelerek toplantı gerçekleştirilen Raylı Sistemler Müdürlüğü temizlik, vatmanların çalışma sistemi, tramvay aktif araç sayısı, izinler, ek seferler gibi konuları görüştü. Hazırlıkları tamamlanan Akçaray tramvay hattında bayramda da 18 tramvay günde gidiş dönüş 304 sefer yapacak.

Akçaray, bayram boyunca sabah 06: 00 – akşam 01: 30 saatleri arasında seferlerini gerçekleştirecek. Bayramda yolcuların rahat, temiz ve tam vaktinde ulaşım sağlaması için kontrol merkezi tarafından tüm istasyonlar 24 saat kontrol edilecek. İhtiyaç halinde ek seferler yapılarak vatandaşların mağduriyeti önlenmiş olacak.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Hizmetleri karda kışta zorlu günlerde olduğu gibi mutlu günlerde de görev başında olacak. Ocak ayından itibaren bu güne kadar 32 bin 959 kişiye hizmet veren Hasta Nakil Hizmeti yaklaşan Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımız için görev başında olacak. Kurban Bayramı tatilinde Büyükşehir hasta nakil ambulansları vatandaşların olası hastane nakillerinde görev yapacak. Bayramda vatandaşları için teyakkuzda olacak olan hasta nakil ambulanslarına 153 numaralı merkezden kolayca ulaşılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA