Akçaray 2021'de 8 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerimden UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray, 2021'de 8 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaray 2017 yılından itibaren beklenenin üzerinde ilgi gördü.

Toplam sefer sayısı 2021'de 89 bin 324 olarak kayıtlara geçen Akçaray, 18 tramvay aracıyla vatandaşlara hızlı, güvenilir ve rahat bir ulaşım imkanı sunuyor.

Geçen yıl toplam 8 milyon 346 bin 149 yolcu taşıyan Akçaray, günlük yolcu taşıma rekorunu da 2021'de kırdı. 28 Ekim 2021'de 53 bin 613 yolcuyla tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekoruna ulaşıldı.

Akçaray, 15 istasyonla hizmet verdiği 20 kilometrelik hat boyunca toplamda 800 bin 645 kilometre yol kat etti.

Günde 300 sefer gerçekleştirilen hatta sefer aralığı pik saatte 5 dakikaya kadar iniyor. Özellikle aktif 178 kamerayla anlık sefer takibi yapılarak ihtiyaç halinde ek tramvayla ulaşım hizmeti devam ediyor.