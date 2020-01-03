Akçaray 2019 yılında 11 milyon yolcu taşıdı

03.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:46

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete sunulan Akçaray, son bir yılda 11 milyon 456 bin 230 kişi taşıdı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Akçaray, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 2 yılı aşkın süredir vatandaşlara toplu taşıma hizmeti sağladı. Açıldığı gün 12 bin civarında beklenen yolculuk sayısı, günümüzde 42 bin seviyelerine ulaşmayı başardı. Vatandaşlara 05.50 – 24.00 arası kesintisiz hizmet sağlayan Akçaray, bir yılda toplam 11 milyon 456 bin 230 kişi taşıdı.



Akçaray, kurulduğu günden itibaren Kocaeli halkının tercih edilen ulaşım araçları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Otogar – Plajyolu istasyonları arasında 10 km'lik mesafede her gün adeta mekik dokuyan tramvaylar, gece gündüz vatandaşlara hizmet sağladı. 1 yılda toplam 109 bin 174 sefer gerçekleştirdi. Toplamda 6 milyon 935 saat hizmet sağlayan Akçaray, 1 yılda toplamda 1 milyon 26 bin 235 km yol kat etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA