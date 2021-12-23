Akçapınar Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim" Fuarı Açıldı

Akçapınar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı Vali İlhami AKTAŞ tarafından yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, Akçapınar Ortaokulu Müdürü Latif TAŞKIN, Akçapınar Köyü Muhtarı Ömer KAYA, öğretmenler, öğrenciler, okul idarecileri ve davetlilerin bulunduğu fuar açılışında Akçapınar Ortaokulu Müdürü Latif TAŞKIN tarafından 2021 Yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim" fuarı açılışını gerçekleştiren Vali İlhami AKTAŞ, fuar için hazırlanan 9 araştırma projesi, 9 tasarım projesi ve 7 inceleme projesi olmak üzere toplam 25 projenin yer aldığı fuarda stantları tek tek gezerek öğrenci ve danışman öğretmenlerden projeleri hakkında bilgiler aldı.

Vali İlhami AKTAŞ, öğrencileri tebrik ederek projelerin ortaya çıkmasında emeğini ve enerjisini harcayan öğrencileri, onları destekleyen ve teşvik eden öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti.

Öğrencilerin kendilerine olan özgüveninin artmasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Öğrencilerin bilimsel çalışmalara ve arayışlara yöneltilmesinde yapılan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katılan Vali İlhami AKTAŞ'a, öğrenci, öğretmenler ve okul idarecileri desteklerinden ve katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

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