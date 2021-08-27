AKÇAOCALI BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEMEYE HAZIRLANIYOR

TÜRKİYE'nin balık ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Karadeniz'de, Akçakocalı balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'nin balık ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Karadeniz'de, Akçakocalı balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği bölgedeki balıkçı barınaklarında, denizin işçileri mavi sulara açılmak için gün sayıyor. Uzun süre denizde kalacak teknelerin motor bakımlarında sona gelinirken boyama işlemleri de devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ağ onarımı mesaisi gün batınca bitiyor. Günde ortalama 800 metre ağ onaran işçiler, av sezonunun yaklaşması nedeniyle daha hızlı çalışıyor.

Hazırlıklarını sürdüren balıkçılar Hazırlıklarımızı yaptık. 1 Eylül'de denize açılacağız inşallah yasak kalktığı zaman. Teknelerimizin bakımlarını, boyalarını yaptık. Ağlarımızı hazırladık ve toparlanarak yeni av sezonunu beklemeye başladık. Çok mutluyuz. Denizde de balık görünüyor. 1 Eylül itibarıyla vira bismillah diyeceğiz. İnşallah bu sezon hayırlı, kazasız belasız olacak. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyoruz. Her sezon olduğu gibi bu sezonda heyecanlıyız dediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı