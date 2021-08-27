AKÇAOCALI BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEMEYE HAZIRLANIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKÇAOCALI BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEMEYE HAZIRLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin balık ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Karadeniz'de, Akçakocalı balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'nin balık ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Karadeniz'de, Akçakocalı balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği bölgedeki balıkçı barınaklarında, denizin işçileri mavi sulara açılmak için gün sayıyor. Uzun süre denizde kalacak teknelerin motor bakımlarında sona gelinirken boyama işlemleri de devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ağ onarımı mesaisi gün batınca bitiyor. Günde ortalama 800 metre ağ onaran işçiler, av sezonunun yaklaşması nedeniyle daha hızlı çalışıyor.

Hazırlıklarını sürdüren balıkçılar Hazırlıklarımızı yaptık. 1 Eylül'de denize açılacağız inşallah yasak kalktığı zaman. Teknelerimizin bakımlarını, boyalarını yaptık. Ağlarımızı hazırladık ve toparlanarak yeni av sezonunu beklemeye başladık. Çok mutluyuz. Denizde de balık görünüyor. 1 Eylül itibarıyla vira bismillah diyeceğiz. İnşallah bu sezon hayırlı, kazasız belasız olacak. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyoruz. Her sezon olduğu gibi bu sezonda heyecanlıyız dediler.

AKÇAOCALI BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEMEYE HAZIRLANIYOR
AKÇAOCALI BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEMEYE HAZIRLANIYOR
AKÇAOCALI BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEMEYE HAZIRLANIYOR
AKÇAOCALI BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEMEYE HAZIRLANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Celil Nalçakan Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AKÇAOCALI BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEMEYE HAZIRLANIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:54:40. #1.14#

title