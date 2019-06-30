Akçakocalı balıkçıların hevesleri kursaklarında kaldı

-Karadeniz balıkçılara balık vermedi

DÜZCE - Hafta sonunu Karadeniz'e olta atarak geçirmek isteyen balıkçılar umduklarını bulamadı. Balıkçılar balık tutamayınca oltaları erken topladılar.

Olta balıkçıları hafta sonu Karadeniz'in yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e olta atan balıkçılar umduklarını bulamadı. Denizdeki dalga ve fırtına balıkçıların balık tutmasına engel oldu. Balıkçılar sabah saatlerinde denizde balık olduğunu ancak balığın öğlen saatlerine doğru kaçtığını söylediler.

Kaynak: İHA