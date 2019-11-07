Akçakoca Zabıtası pazarcıları denetledi

07.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:14

İstanbul'da ıspanak içine karışan yabancı otlar nedeniyle birçok kişinin rahatsızlanmasının ardından Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlarda ıspanak denetimi yaptı.



Akçakoca Belediyesi Zabıta ekipleri İstanbul'da ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle 149 kişinin rahatsızlanmasının ardından pazara inerek, denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekipleri, Osmaniye Mahallesi Hüseyin Yanmaz Pazaryerinde ürün künyesi ve fiyat etiketi denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceledi.



Satılan ürünlerin teknik özelliklere sahip künyelerin, kap veya ambalajların üzerinde bulundurulup bulundurulmaması denetlendi. Künyelerin mevzuat hükümlerine uygun olarak basımı ve kullanımında uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkarılan Ürün Künyeleri Hakkında Genelgede, belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini inceleyen Akçakoca Belediyesi Zabıta Ekipleri, künye bulundurmayan satıcıları uyardı.



Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar İnan yaptığı açıklamada;"Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak Belediye sınırları içerisinde ilçemizin düzenini, halkımızın huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla, kanun tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve bu görevleri yerine getirirken Kanunun verdiği yetkileri kullanmaktayız. Bu nedenle İlçemiz içerisinde ve bağlı olan mücavir alanlarda yapmış olduğumuz denetim ve kontroller esnasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Akçakoca Belediyesi Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği kapsamında tespit tutanağı ve idari yaptırım tutanağı düzenleyerek idari para cezası uygulamaktayız. Düzenlenen idari para cezalarını uygulamadan önce gerekli ikaz ve uyarılar yapılmakta en son çare olarak cezai işlem uygulanmaktadır. Amacımız ceza yazmak değil, kamu düzenini sağlamaktır. Yapılan her ihlal birden fazla kişiyi olumsuz etkilemektedir" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA