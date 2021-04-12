ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
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ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Alaplı ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım aksadı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım aksadı. Yola dökülen taş ve toprağın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Heyelan, sabah saatlerinde Alaplı ve Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Alaplı-Akçakoca yolu Kavukkavla mevkiinde etkili olan yağmur heyelana neden oldu. Akçakoca yönünde yola dökülen taş ve toprak nedeniyle ulaşım durdu. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda, trafik diğer yoldan çift şeritli olarak verildi. Jandarma ve Karayolları, heyelan bölgesinde önlem aldı. Karayolları ekipleri, heyelanla birlikte yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN
ZONGULDAK ALAPLI-AKÇAKOCA YOLUNDA HEYELAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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