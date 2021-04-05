Akçakoca yolu trafiğe açıldı
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Akçakoca yolu trafiğe açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akçakoca yolu trafiğe açıldı

Zonguldak yolunda meydana gelen heyelan sonrasında yol trafiğe kapatılmıştı.

Zonguldak yolunda meydana gelen heyelan sonrasında yol trafiğe kapatılmıştı. Bölgede acil olarak servis yolu yapılarak hizmete açıldı.

Düzce'de 27 Martta sağanak yağış sebebi ile Düzce-Zonguldak yolunda heyelan meydana gelmişti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından yolun trafiğe açılması için ilk etapta servis yolu yapılması kararlaştırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 6 günlük çalışmasının ardından bölgede servis yolu tamamlandı. Levhalar, yol çizgileri, bariyerler ve su kanalları ile birlikte açılan yol tek şeritli gidiş geliş olarak kontrollü açıldı. Ana yolun yapım çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak heyelan sonrasında oluşan kalıntılar kaldırılacak. Daha sonra bölgede tekrar heyelan olmaması için beton bloklar dikilecek. Daha sonra yolda dolgu çalışmaları yapılmasının ardından ana yolda yenilenip trafiğe açılacak. - DÜZCE

Akçakoca yolu trafiğe açıldı
Akçakoca yolu trafiğe açıldı
Akçakoca yolu trafiğe açıldı
Akçakoca yolu trafiğe açıldı
Akçakoca yolu trafiğe açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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