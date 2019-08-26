Akçakoca Yaz Şenlikleri sona erdi

26.08.2019 14:44

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir süredir devam eden 'Yaz Şenlikleri' sona erdi.

Akçakoca Belediyesince Liman mevkisinde yapılan konserler ve çeşitli etkinliklerle devam eden şenlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Yaz Şenlikleri'nin Akçakocalılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Birçok sanatçının Akçakoca halkı ve bölgeye gelen turistlerle buluştuğunu ifade eden Yanmaz, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde turizm amaçlı olarak başlattığımız şenlikler, yaşanan sel felaketi sonrasında vatandaşlarımıza büyük moral oldu. Önümüzdeki aylarda da Hamsi Festivali yapmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA