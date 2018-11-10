Akçakoca'ya Yeni Su Arıtma Tesisi

Batı Karadeniz'in en önemli turizm kentlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yaz aylarında turist akını dolayısıyla yaşanan içme suyu sıkıntısını giderecek yeni arıtma tesisinde son aşamaya gelindi.

Yerleşik nüfusu 25 bin olan, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akınıyla yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan Akçakoca'da, arıtma tesisinin yapımı sürüyor.

Tesis alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, gazetecilere yaptığı açıklamada, içme suyu sıkıntısının kökünden çözüleceğini söyledi.

Tesisin yapımında modern teknolojinin kullanıldığını belirten Yemenici, "En çok önem verdiğimiz tesisimiz. Tabii yol ve su olmazsa olmuyor. Barajımızı tamamladıktan sonra içme suyu arıtma tesisine ihtiyacımız vardı. Bizim de seçimde sözümüzdü. Şu anda çalışmalar hemen hemen bitmek üzere. İnşallah kısa zaman sonra günlük 26 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisini ilçemize kazandıracağız. Hem ozon hem klorla dezenfekte edilebilecek son teknoloji bir tesis olacak." diye konuştu.

Yemenici, mekanik aksamların kurulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Suyu yarından itibaren o sistem içerisinde verebilecek durumdayız ancak saha düzenlemesi dahil diğer işlemler bittiğinde tesisimizi açacağız. Biz şunu söylemiştik; 'Akçakoca halkı damaca suyuna mahkum kalmayacak.' Memba kalitesinde, arıtıldıktan sonra ilçemize vereceğiz. Yazın özellikle çok ciddi sıkıntı çekiyorduk. Bunu da gidermiş olduk. Önemli ve en büyük yatırımlarımızdan biri."

Başkan Yemenici, açıklamasının ardından yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.