Akçakoca'ya sahil güvenlik bürosu kuruldu - Haberler
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Akçakoca'ya sahil güvenlik bürosu kuruldu

Akçakoca'ya sahil güvenlik bürosu kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Akçakoca limanına sahil güvenlik bürosu açıldı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Akçakoca limanına sahil güvenlik bürosu açıldı.

Düzce'nin denize açılan tek kapısı olan Akçakoca'da İl Jandarma Komutanlığı'nın girişimleri ile sahil güvenlik bürosu kuruldu. Akçakoca sınırları içerisinde denizlerde oluşan sorun ve sıkıntılarda Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden bölgeye gelen ekipler, Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş'ın girişimleri ile Akçakoca'ya büro açtı. Akçakoca limanına demirlenen sahil güvenlik teknesine Akçakoca Belediyesi ekiplerince bölgeye yakın büro desteği verdi. Bu kapsamda sahil güvenlik bürosu resmen hizmet vermeye başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, hizmete başlayan sahil güvenlik bürosunu ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Akçakoca'ya sahil güvenlik bürosu kuruldu

Akçakoca'ya sahil güvenlik bürosu kuruldu

Akçakoca'ya sahil güvenlik bürosu kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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