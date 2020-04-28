Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası 5 bin maske dağıttı Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nazım Pazvant ile yönetim kurulu üyeleri tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nazım Pazvant ile yönetim kurulu üyeleri tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Başkan Pazvant, salgın süresi boyunca çeşitli şekillerde vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını fakat bu dönemde en büyük ihtiyacın maske olduğunu söyledi.

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 5 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiğinin altını çizen Pazvant, "Bugün tekrardan 5 bin maske üretildi ve çarşı içindeki üye olan veya olmayan esnaflara ve vatandaşlara dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor." dedi.

Ülke olarak bu zor zamanların atlatılacağının altını çizen Pazvant, şöyle konuştu:

"Biz elimizden geldiğince her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizin maske ihtiyacı çok olduğu için önümüzdeki hafta içinde 5 bin adet daha maske sanayicilerimize dağıtacağız. Odanın bütçesi elverdiği sürece maske yaptırmaya çalışacağız."

Kaynak: AA