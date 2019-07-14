Akçakoca sahilleri temizlikte tam not aldı

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki plajlar, Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan incelemede tam not aldı.

Sağlık Bakanlığının "Yüzme Suyu Takip Sistemi" verilerine göre, ilçenin 12 plajında yapılan derecelendirmede"su sağlığı, temizlik ve güvenlik" bakımından "mükemmel" bulunuldu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sahillerde inceleme yaptığını söyledi.

Akçakoca sahillerin çok güzel olduğunu belirten Başkan Yanmaz," Bakanlık, yaptığı inceleme sonrası Akçakoca sahillerini gerçekten çok temiz ve denizine pislik atmayan deniz olarak ilan etti. Bunu biliyorsunuz, belediye başkanı seçilir seçilmez Çuhallı Plajı'nda kanalizasyon sorunu vardı. Bu sorunu çözdük. Böyle iki üç yer vardı onların da sorununu çözdük."dedi.

Sahilerde temizlik ve diğer unsurlar için gerekli çalışmalara hız verdiğini aktaran Yanmaz, şöyle konuştu:

"Sahillerimize sahil temizleme makinesini Sayın Valimizin desteğiyle Filyos ilçesinden getirdik. Sahil temizliği yaptık ve tekrardan getirip temizleme işine devam edeceğiz. Biz bu çalışmalar sayesinde Akçakoca sahillerini temiz tutmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Akçakoca ilçesinde 3 tane mavi bayraklı plajımız var. Çalışmalarımızı daha da genişletip devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızı tüm Akçakocalıların ve Türkiye'nin bilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA