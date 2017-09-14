Akçakoca Sahilleri Sezonu Kapatıyor

Yaz boyunca binlerce kişiyi ağırlayan Akçakoca Belediyesi Mavi bayraklı plajları, 15 Eylül 2017 Cuma günü akşamı yaz sezonunu kapatıyor.



Karadeniz'de yaz sezonu kapanıyor. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Yaz boyunca ilçemizde binlerce yerli ve yabancı turist ağırladık. Mavi bayraklı plajlarımızın tercih edilmesinin nedeni hem uzun kumsalı, hem üst düzey güvenlik olmasıdır. Yenilenen plaj tesislerinde belediye personelinin güler yüzlü ve kaliteli hizmetinin de tercih nedeni" dedi.



Yemenici, geçtiğimiz yılda yaşanan boğulma olaylarının ardından bu sezon, üzücü olaylara meydan vermemek için bu yıl cankurtaranların, güvenlik kulelerinin, jet ski, bir Zodyak Arama Kurtarma Botu ile üst düzey güvenlik önlemi aldıklarını söyledi.



Daha önceki yıllarda yaşanan üzücü olayların tekrar etmemesi için alınan önlemler sayesinde Batı Karadeniz'in en güvenli plajı haline getirdiklerini ifade eden Yemenici, plaj tesislerinde hafta sonları denize gelen kişi sayısının ortalama 3 bine ulaştığını ve 3 ayda da yaklaşık 250 bin kişiyi tesislerde ağırladıklarını vurguladı.



Başkan Yemenici, 15 Haziran'da açılan ve 15 Eylül 2017 Cuma günü akşamı sezon kapatacak olan Plajlara halkın gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE