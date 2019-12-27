Akçakoca sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye büründü
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Akçakoca sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye büründü

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle denizin rengi değişti.

27.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:58
Akçakoca sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye büründü

'in önemli turizm merkezlerinden ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle denizin rengi değişti.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 38 kilometrelik sahil boyu, yağmurun sürüklediği çamurlu su nedeniyle kahverengiye boyandı.

Günlük yaşamı da etkileyen yağışlı hava nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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