Akçakoca sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye büründü
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle denizin rengi değişti.
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle denizin rengi değişti.
İlçede 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 38 kilometrelik sahil boyu, yağmurun sürüklediği çamurlu su nedeniyle kahverengiye boyandı.
Günlük yaşamı da etkileyen yağışlı hava nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.