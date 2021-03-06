Akçakoca'nın ilk kadın kooperatifi kuruldu
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Akçakoca'nın ilk kadın kooperatifi kuruldu

06.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:53
Akçakoca'nın ilk kadın kooperatifi kuruldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 8 kadın bir araya gelerek, ilçenin ilk kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifini kurdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 8 kadın bir araya gelerek, ilçenin ilk kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifini kurdu.

TAR-MAH-DER Başkanı Gülten Özdeş, Tarihi Mahalle Pazarı ailesinde 8 kadının kooperatif kurmaya karar verdiklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz salgının olumsuz ekonomik etkileri bizi biraz düşündürse de, bir yerlerden başlamak gerekir diyerek yola koyulduk. 24.02.2021 tarihi itibariyle kuruluş işlemlerimizi gerçekleştirdik. Kooperatifimizin adı 'Akçakoca Tarihi Mahalle Bakır Tencereliler Kooperatifi' 26.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı KOP-DES çerçevesinde yayınlanan makine ve ekipman alımı hibe projesine başvurumuzu yaptık. Kısa sürede kooperatif kuruluşu ve proje işlemleri bizi biraz yorsa da, sonuca ulaşmaktan mutluyuz. Projemiz kabul edilirse, kooperatifimizi için önemli kazanımlar elde edeceğiz. Ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Hiç bir şekilde başarısız olmaktan korkmuyoruz. Azimli ve kararlıyız, başaracağız. Bölgenin ürünlerini değerlendirmek, yeni pazarlar bulmak, daha çok insanın emeğini değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Allah utandırmasın" dedi. - DÜZCE

Akçakoca'nın ilk kadın kooperatifi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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