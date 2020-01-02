Akçakoca'nın "Antikacılar kralı" ziyaretçilerine tarihi eserleri sergiliyor

02.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:04

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Tarihi Mahalle Pazarı"nda antika eşyaları sergileyen ve "Antikacılar kralı" olarak anılan 57 yaşındaki Mehmet Kral, ziyaretçilerine tarihi yaşatıyor.

Yukarı Mahalle Pazarı'nda yaklaşık 200 yıllık tarihi eşyaları sergileyen Kral, küp, su saklama kabı, gaz lambası, radyo, telefon, közlü ütü, fotoğraf ve dergileri nostalji seven ziyaretçileriyle buluşturuyor.

"Eski olsun benim olsun" sloganıyla yola çıktığını ifade eden Mehmet Kral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle pazarı kurulduktan sonra ne yapabilirim düşüncesiyle antika eşyaları sergilemek istediğini söyledi.

Bu mahallenin tarihini yaşatmak adına böyle bir şey yaptığını dile getiren Kral, "Eski olsun benim olsun sloganıyla çıktım bu yola. Burayı da kiraladım. Mahalleyi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Eski eşyaları değerlendiriyorum. Her gelen de memnun. Her kesimden iyi şeyler alıyorum. Mahalle pazarını eski eşyalar ile yaşatmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"Çoğu 150-200 yıllık"

"Gelen turistler tarihe doysun bana yeter." diyen Kral, burada her şeyi satmadığını, sergilediğini ifade etti.

Kral, gelenlerin bir şeyler almasının şart olmadığını belirterek, "Gezsinler, doyuma ulaşsınlar, tarihi yaşasınlar. Mutlu olsunlar o bize yeter. Biz kimseden bir şey de istemiyoruz." dedi.

Bölgenin tarihini yaşatmak istediğini vurgulayan Kral, şunları kaydetti:

"Çoğu 150-200 yıllık. Mahalle kurulduğundan beri olan her şey burada sergileniyor. Dışarıdan hiçbir mal yok. Hepsi mahallenin eşyaları. Beşik, tava, hayvan zilleri, sofralar, dikiş aleti bunların hepsi dedelerimizden, annelerimizden kalan eşyalar. Bunları sergileyerek yaşatmaya çalışıyorum. Allah izin verirse devam ettireceğim."

Kaynak: AA