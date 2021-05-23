Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu Kabakoz İsmail Sadi Camisi'nde cuma namazı öncesinde vaaz veren Akçakoca İlçe Müftüsü Soytekinoğlu'nun sarf ettiği sözlerin ardından inceleme başlatıldı.

İnceleme sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Soytekinoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci