Türk Kızılay'dan huzurevinin yeni sakinleri için kaynaşma etkinliği

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde pandemi nedeniyle uzun zamandır konuk almayan Türk Kızılay Akçakoca Yaşlılar Konukevi yeni sakinleri için etkinlik düzenledi.

Yaşlılar için hizmet veren ve Türk Kızılay çatısı altında çalışan huzurevinde Bakırköy'den gelen 10 konuğu için gerçekleştirilen etkinlikte, pasta kesildi ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Türk Kızılay Akçakoca Yaşlılar Konukevi Müdürü Mustafa Çakır, gazetecilere, yeni gelen 10 misafirleri için özenle çalışarak etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan etkinliğin yaşlı bireylere moral verdiğini ifade eden Çakır, "Bakırköy Şefkat Huzurevinden 10 misafirimiz bu hafta bizim kurumumuza geldi. 10 yeni misafirimiz Kızılay çatısı altında Akçakoca'da. Bugün onlara hoş geldiniz demek için diğer konuklarımızla birlikte tanışmaları için hoş geldin etkinliği yaptık. Normal şartlar altında olsa bu tarz şeyleri girişte yapabiliyoruz. Pandemi zorunlulukları nedeniyle öncelikle PCR testi zorunluluğu bulunuyor. Onları birkaç gün zorunlu odalarında misafir etmek zorunda kaldık. Onlar da odalarından çıktılar ve kurumumuzu tanımaya başladılar." dedi.

Eski milli futbolcu Turan Oğuç ise çok güzel karşılandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelmekle çok mutlu olduk. Bizleri çok güzel karşıladılar. Kurum başkanımıza Bakırköylü yaşlılar olarak teşekkür ediyorum. Ben de eski bir milli futbolcuyum bütün Türkiye beni tanır ama yaşımızda 84 oldu."

Mutlu olduğunu ifade eden 84 yaşındaki Gülser Özbek de "O kadar mutluyum ki büyük sevinç var içimde. Biraz önce torunumla görüştüm. Çok teşekkür ediyorum hepinize çok mutluyuz. Orada da mutluyduk burada da mutlu olacağız inşallah. Personelin hepsi güler yüzlü, hiçbir şekilde şikayet edilecek tarafları yok." diye konuştu.