Akçakoca Kent Konseyi Genel Kurulu seçimleri yapıldı

01.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:24

Akçakoca Kent Konseyi'nin Genel Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Adnan Yaman güven tazeledi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan seçimler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut Başkan Adnan Yaman, genel kurulda yaptığı konuşmada, kent konseyinin çalışma usullerini ve sorumluluk alanlarını anlatarak konseyin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise Kent Konseyi Başkanı Yaman'a teşekkür ederek, "Adnan Beyin yeniden başkan olmasında ısrar edip destek sözü verdik. İnşallah Akçakoca'nın geleceğine çok şey katacaksınız. Her zaman maddi ve manevi olarak yanınızda olacağım." dedi.

Kaynak: AA