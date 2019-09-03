Akçakoca itfaiyesi 8 ayda 167 olaya müdahale etti

03.09.2019 15:29

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2019 yılının Eylül ayına kadar toplam 167 olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı.



Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve kurtarma olaylarına anında müdahale için 7/24 esasına göre hizmet veriyor.



Son 8 ayda 167 ihbarına çıkış yapan Akçakoca Belediyesi İtfaiyesi'nin can kurtarma ekipleri tarafından 115 kurtarma olayına müdahale edildi. İlçede Ocak-Ağustos ayı arasında meydana gelen yangınların başında anız yangınları birinci sırayı aldı. Asli görevi can ve mal kurtarmak ve çevreyi korumak olan İtfaiye ekipleri, 8 aylık dilimde 21 orman ve fındıklık yangınına, 10 bina yangını, 11 araç yangını ve 6 baca yangını olmak üzere toplam 48 yangında görev alırken, 4 trafik kazasına da müdahale etti.



Öte yandan istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile fabrikalara yönelik eğitim çalışmaları yapan İtfaiye Müdürlüğü, bu kapsamda da 32 tatbikat eğitimi gerçekleştirdiği kaydedildi.



Her türlü kurtarma ve afet olaylarında, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla hizmet veren Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, eğitimler, tatbikatlar, olaylara anında müdahale konusunda 2019 yılında da zorlu bir sınavı başarıyla verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA