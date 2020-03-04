Akçakoca emniyeti ve muhtarları huzur ve güven için toplandı

04.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:54

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde huzur ortamının sürdürülmesi için ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe muhtarları bir toplantı ile buluştu. Akçakoca ilçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'ın makamında gerçekleşen Huzur Toplantısında mahalle muhtarları fikirlerini paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının oldukça verimli geçtiği ve mahallelerde huzur ortamının korunmasına yönelik önerilerin not alındığı bilgisine ulaşıldı.



Huzur toplantısının ana konularının yabancı uyruklu vatandaşlar, kadına şiddet, mahallelerdeki metruk binalar, işbirliği ve iletişim kurulmasına yönelik çalışmaların olduğu öğrenilirken, Huzur Toplantılarının önümüzdeki günlerde tekrar edileceği bilgisi edinildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA