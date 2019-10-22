Akçakoca Devlet Hastanesinin acil servisi büyütülüyor

22.10.2019 17:00

Akçakoca Devlet Hastanesinin acil servis bölümünde büyütme çalışması başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, inşaatın kısa sürede bitirileceğini anlattı.

Aynı anda 6 hastaya acil müdahale edilebileceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Akçakoca Devlet Hastanesi acil servisinde tek kişilik muayene sedyesinde muayeneler yapılıyordu. Onun için dış tarafa doğru bir çıkma yapalım ve aynı anda 6 hastayı muayene edelim şeklinde planlama yaptık. Onunla ilgili ödenek bakanlığımızca uygun görüldü. İhalesi yapıldı, şu anda da çalışmalar başladı. Öncelikle acil servisin girişini değiştiriyoruz. Giriş kapısını yan taraftan veriyoruz. Yaklaşık 30-45 gün arasında tamamlanacak."

Kaynak: AA