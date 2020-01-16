Akçakoca Devlet Hastanesi acil servis ek hizmet binası hizmete açıldı

16.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:00

Akçakoca İlçe Devlet Hastanesinin acil servis ek hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Devlet Hastanesinin acil servisi, ek hizmet bina inşasının tamamlanmasıyla 14 yatak kapasiteye ulaştı.

Hastane başhekimi Muzaffer Haldun Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil serviste 2 doktorun devamlı bulunduğunu ve hastalara daha hızlı hizmet alınmasının sağlandığını söyledi.

Hastanenin tam kapasiteyle hizmete başladığını belirten Çolak, "Günümüz şartları acısından modern bir acil servis oldu. Ek hizmet bina da 8 yatak kapasite ile çalışmakta. Bunu Akçakoca'ya kazandırdığımız için son derece mutluyuz. Artık yoğun nüfus olduğu zaman yaşanan sıkıntılar giderildi." dedi.

Çolak, hizmet binasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA