Akçakoca'dan kısa kısa

20.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:12

Akçakoca Belediyesi kış mevsimi öncesi yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfalt, yama, bordür, parke döşeme ve durak çalışmalarına kış mevsimi öncesinde yoğun bir çalışma ile devam ediyor.

Başkan Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına asfalt, kaldırım, orta refüj, kavşak çalışmaları ve yeni yolların hizmete sunulmasının yanı sıra özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde bakım, onarım ve yama çalışmalarını kış gelmeden yoğunlaştırdık. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. Şehrimizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmet götürme gayretindeyiz.' ifadesini kullandı.

Hamsi Festivali Başlıyor

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da 22 Aralık Pazar günü turizmin gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla hamsi festivali düzenlenecek.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Osman Gülen Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüzlerce tava üzerinde tonlarca hamsi pişirilip konuklara ikram edilecek. Festivalde, yerel sanatçıların yanı sıra sanatçı Candeniz ve Grup Mapa da sahne alacak. Tüm bölge halkını festivale davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA