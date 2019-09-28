Akçakoca'dan kısa kısa

28.09.2019 13:58

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kurumaya yüz tutmuş ve rüzgarın etkisiyle devrilme olasılığı olan ağaç dalları, belediye ekipleri tarafından budandı.



Çuhallı Çarşısı ile Ceneviz Kalesi yolunda tehlike oluşturan ağaçlar, Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ile budandı ve bakımları yapıldı.

Dans kursları açılıyor

Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Latin Dansı kursu açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Salsa, Bachata, Chacha, Merengue swing danslarını kapsayacak olan kursların Meclis salonu önünde yapılacağı belirtildi.

Hafta başı itibarıyla başlayacak olan kurslara katılmak isteyen vatandaşların Akçakoca Halk Eğitim Merkezine başvurması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA