Akçakoca'dan kısa kısa

06.09.2019 12:34

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran ve Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Acat, Akçakoca'da bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım merkezini ziyaret etti.

Başaran ve Acat, alım merkezinde TMO yetkilileri ile bir süre sohbet etti.

Fındık teslim eden üreticilerle görüşen Başaran ve Acat, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Başkan Yanmaz Ceneviz Kalesi'ndeki çalışmaları inceledi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici listesinde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Başkan Yanmaz, kalenin en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaların daha da hızlandırılacağını söyledi.

Batı Karadeniz'in en önemli tarihi eserlerinden olan Ceneviz Kalesi'nin ziyarete açılmasının Akçakoca turizmine önemli katkı sağlayacağına aktaran Yanmaz, "Kale çevresinin temizliği çalışmaları konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kalenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açacağız. Akçakoca'nın böyle bir değere sahip olması ilçemiz için bir avantaj." diye konuştu.

Kaynak: AA