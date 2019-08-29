Akçakoca'dan kısa kısa

29.08.2019 12:44

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yanmaz, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin, dünya tarihinde eşine az rastlanır kahramanlık ve vatanseverlik destanlarından biri olduğunu söyledi.

Yanmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Yüce Türk milletinin, vatanı söz konusu olduğunda neleri göze alabileceği ve neleri yapabileceğinin kanıtı olan bu zaferle, milletin bağımsızlığına inancı, ülkesine bağlılığı, özgür ve güçlü yaşama konusundaki kararlılığının asla yıkılamayacak güçte olduğu dünyaya ispatlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ve komutanlık yeteneği, silah arkadaşlarının cesareti ve Türk Milletinin bağımsızlık ruhu ile kazanılan 30 Ağustos Zaferi, vatanına bağlı, milletine inanan insanımızın destanı olarak tarihte önemli bir yere sahiptir. Bu destana sahip çıkmak, nice bedeller ödenerek bağımsızlığı elde edilen cumhuriyetimize bağlı kalmak, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, tüm bireylerin ortak sorumluluğudur. "

Toplu Taşıma

Akçakoca-Düzce arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler Değirmenağzı mevkisinden hareket edecek.

İşletmecilerle görüşen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, görüşmeler sonucunda minibüsçülerle anlaşma yaptıklarını belirtti.

Güzel bir değişikliğe gidildiğini aktaran Yanmaz, şöyle konuştu:

"Akçakoca - Düzce arasında çalışan minibüsler Değirmenağzı bölgesinden kalkarak yoluna devam edecek. Alınan karar halk arasında memnuniyetle karşılandı.

Akçakoca – Düzce arası çalışan yazıhane sahipleri ile imzaladığımız protokole göre Değirmenağzı bölgesine yapılan yazıhane önünden her 20 dakikada bir Düzce'ye minibüs hareket edecek. Hareket saati gelen minibüs, belediye ait duraklarda Düzce'ye gitmek için bekleyen yolcuları alacak. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA