Akçakoca'daki Tarihi Yapının Restorasyonu İçin İhale Yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından Akçakoca Mahallesi'nde bulunan bir yapının restorasyonu için ihale yapıldı.

İzmit Belediyesi Akçakoca Mahallesi'nde bulunan tarihi bir binada yapacağı restorasyon çalışması için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 822 bin 951 lira olan ihaye iki istekli teklif verdi. İhalede en yüksek teklif 699 bin lira, en düşük teklif 653 bin 385 lira oldu. İhaleyi kazanan firma komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından açıklanacak.

Restorasyon çalışmasının yapılacağı bina Akçakoca Mahallesi 378 Ada 24 nolu parselde bulunuyor. Sivil mimarlık örneği tescilli yapı zemin ile birlikte 2 kattan oluşuyor. 174 metrekareden oluşan tarihi yapının restorasyonu yaklaşık 8 ay sürecek ve yapı kamu yararına kullanılacak. - KOCAELİ