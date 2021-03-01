Akçakoca'daki selde evleri yıkılan vatandaşlara 70 konut yapılacak

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 17 Temmuz 2019 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel afeti sonrasında evleri zarar gören vatandaşlar için 70 konutun inşa edilmesi hususundaki çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 17 Temmuz 2019 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel afeti sonrasında evleri zarar gören vatandaşlar için 70 konutun inşa edilmesi hususundaki çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen sel afeti sonrasında evleri zarar gören 74 ailenin konut haklarının kabul edildiğini ve yer gösteren 7 ailenin yerlerinin daha önce onaylandığını anımsattı.

Keşir, Yayla köyünde evleri heyelandan etkilenen 3 aileyi de kapsayan hak sahibi ailelerin yer gösterilemediği için protokollerin tamamlanamadığını kaydederek, "Öncelikle İçişleri Bakanlığı ve AFAD ile yaptığımız görüşmeler, akabinde TOKİ ile yapılan görüşme sonrasında, Düzce Merkez ilçede arsa tahsisi ile hak sahiplerine 70 konutun inşa edilmesi hususundaki çalışmalarımızda sona gelindi. Hak sahibi vatandaşlarımız için yıl içerisinde konut inşaatı başlayacak ve yapılacak kura sonrasında süreç tamamlanacaktır." ifadesini kullandı.

Süreç

Bölgede 17 ve 18 Temmuz 2019'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde, köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. 12 gün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever